Z cyklu: Jak zdobyć Mistrzostwo? Bohater: Robert Kubica

Kolejny odcinek serialu - tym razem z analizą wyjątkowych sukcesów Roberta Kubicy - pierwszego kierowcy Formuły 1 - z kraju wschodniego bloku, który wygrał wyścig Grand Prix Kanady w 2008 roku. Po ciężkim wypadku wraca wciąż do wyścigów.

Data która przeszła do historii: 8 czerwca 2008

Do mety dojechał jako pierwszy! Było to pierwsze, historyczne zwycięstwo w jego karierze, a także pierwszy triumf zespołu BMW Sauber. Było to także pierwsze zwycięstwo polskiego kierowcy w wyścigu Grand Prix i jednocześnie także pierwsze kierowcy pochodzącego z Europy Środkowo-Wschodniej w historii Formuły 1

Wypadek

zdobył tytuł mistrza

juniorskim mistrzem Włoch

szczyty Mistrzostwa

roku do Grand Prix Kanady 23-letni Robert Kubica wystartował z drugiego miejsca. Zdołał obronić tę pozycję na starcie. Następnie po wyjeździe samochodu bezpieczeństwa na siedemnastym okrążeniu zniwelowana została jego różnica do pierwszego Hamiltona, a także trzeciego Räikkönena. Dwa okrążenia później zjechał do pit-stopu, gdzie założono mu kolejny komplet miękkich opon. Na wyjeździe z alei serwisowej zderzyli się Räikkönen i Hamilton, co spowodowało ich odpadnięcie z wyścigu. Polak jechał na ósmym miejscu, będąc pierwszym kierowcą po pit-stopie. Na dwudziestym trzecim okrążeniu nieskutecznie próbował wyprzedzić Sebastiana Vettela. Siedem okrążeń później wyprzedził kolegę z zespołu Nicka Heidfelda, a kolejni kierowcy zaczęli swoje zjazdy, więc Kubica został liderem na 42. okrążeniu. Był najszybszym kierowcą na torze, dzięki czemu wypracował sobie bezpieczną przewagę. Na 49. okrążeniu po raz drugi zjechał do alei serwisowej, gdzie założono mu opony z supermiękką mieszanką.Kubica został wtedy również liderem klasyfikacji generalnej kierowców, awansując z czwartego miejsca* *********************************... 31 stycznia 2011 odbyła się prezentacja nowego bolidu Formuły 1 - Renault R31, w której brał udział Robert Kubica. Następnie odbyły się testy na torze Ricardo Tormo, gdzie osiągnął on najlepszy czas.6 lutego 2011 Robert Kubica uległ wypadkowi podczas pierwszego odcinka specjalnego rajdu Ronde di Andora, jadąc Škodą Fabią S2000 Evo2 należącą do zespołu DP Autosport. Kubica uderzył lewą stroną samochodu w barierę, która przeszła przez ścianę grodziową pojazdu i przygniotła kierowcę. Jego pilot Jakub Gerber wyszedł z auta o własnych siłach i bez obrażeń. Aby wydostać Kubicę z wraku, trzeba było rozciąć karoserię. Polski kierowca został zabrany śmigłowcem do szpitala Santa Corona w Pietra Ligure. Przyczyną wypadku był prawdopodobnie mokry asfalt oraz dodatkowo jego wybrzuszenie z powodu wystającego korzenia drzewa.Kubica zaraz po wypadku był przytomny – trzymał rękę Gerbera. Podczas drogi do szpitala Św. Korony w Pietra Ligure był intubowany, a na miejscu został przebadany w celu wykrycia uszkodzeń narządów wewnętrznych i mózgu. Robert doznał wielomiejscowych złamań prawej ręki i nogi oraz uszkodzenia kości dłoni. Został zoperowany przez prof. Mario Igora Rossello. Lekarze musieli zatamować krwotok, a następnie złożyli kości w uszkodzonej ręce i nodze. Operacja trwała siedem godzin.7 lutego 2011 roku Kubica został wybudzony ze śpiączki farmakologicznej, zakończono intubację i nawiązano z nim kontakt, Narzekał na ból operowanej nogi i ręki. 9 lutego poinformowano, że zostanie przeniesiony z oddziału intensywnej terapii na ortopedię. Przeprowadzono kolejną operację złamanej prawej ręki i stopy. 11 lutego 2011 kardynał Stanisław Dziwisz życzył naszemu mistrzowi powrotu do zdrowia i przekazał mu relikwie, o które prosił sam Kubica – kroplę krwi i skrawek szaty Jana Pawła II.Następnie rozpoczęta została rehabilitacja, według raportu z 25 lutego Robert aktywnie uczestniczył w kinezjoterapii, a lekarze oszacowali, że kompletny proces rehabilitacji zajmie od sześciu do ośmiu miesięcy. 23 kwietnia 2011 wyszedł ze szpitala. Zastępcą Kubicy w zespole Renault został Nick Heidfeld, były partner z zespołu BMW Sauber.1 czerwca poinformowano, że Robert porusza się już bez kul. Ostatnia jego operacja odbyła się 28 sierpnia 2011. Polegała ona na odblokowaniu prawego łokcia. 22 listopada 2011, menadżer Polaka Daniele Morelli poinformował, że Robert ma powrócić do ścigania już w styczniu. 21 grudnia 2011 lekarz zajmujący się rehabilitacją Kubicy, dr Riccardo Ceccarelli poinformował, że zakończył współpracę z Polakiem.11 stycznia 2012, Robert Kubica znów powrócił na łoże szpitalne z powodu upadku. Badania wykazały, że złamał piszczel dokładnie w tym samym miejscu, w którym kość doznała złamania 11 miesięcy wcześniej podczas rajdu Ronde di Andora.******************************Urodzony 7 grudnia 1984*** w Krakowie Robert Kubica rozpoczął naukę ekstremalnie trudnej jazdy wyścigowej już od najmłodszych lat. Pierwszy raz jeździł gokartem w wieku sześciu lat. Początkowo trenował na asfaltowym placyku obok stadionu żużlowego Wandy Kraków, później jeździł na tory w Wyrazowie i w Kielcach. W 1994 uzyskał licencję kartingową. Jego pierwszym oficjalnym startem były zawody w Poznaniu, w których zwyciężył. W ciągu trzech lat startów w krajuw różnych kategoriach wiekowych - w sumie sześciokrotnie.W wieku trzynastu lat wyjechał do Włoch, aby tam rozwijać talent. W debiutanckiej rundzie juniorskich mistrzostw Włoch zdobył pole position i dwukrotnie zajął drugie miejsce. Po czterech rundach podpisał kontrakt z zespołem CRG. W 1998 zostałi wicemistrzem Europy, wygrał też Monako Kart Cup. W następnym sezonie został zwycięzcą Elf Masters, ponownie zwyciężył też w Monako. Zdobył tytuły Międzynarodowego Mistrza Niemiec i Włoch[/b], był piąty na Mistrzostwach Europy. Do wyścigu Margutti Trophy w Parmie zakwalifikował się na odległej pozycji. Po starcie wyprzedził jednak wielu zawodników swojej kategorii i jechał na dziesiątym miejscu, a przed nim znajdowała się światowa czołówka. Polak zajął drugie miejsce, zwyciężając zdecydowanie swoją kategorię. W 2000 rozpoczął starty jako senior. Ukończył na czwartej pozycji Mistrzostwa Świata i na tej samej mistrzostwa Europy, po czym postanowił zakończyć karierę kartingową******************************Jak dojść do takich rewelacyjnych wyników jakie osiągnął Robert** Kubica? Jest przykładem człowieka sukcesu i kolejnym wzorem dla młodych Polaków, że można dojść najeśli rozwija się swój talent intensywnym treningiem. Na pewno w jego przypadku nastąpił także zadziwiający splot pewnych wyjątkowych boskich darów: niesamowity refleks, inteligencja, opanowanie, upór, szczęście, które zazwyczaj sprzyja najlepszym, dążenie do perfekcji w każdym calu, umiejętność podejmowania wielkiego ryzyka w odpowiednim momencie. Monotonne wyścigi na krótkim zazwyczaj torze Formuły 1 nie dawały mu chyba pełnej satysfakcji (jeżdżenie w kółko po tej samej trasie - nawet po 100 okrążeń), dlatego zaczął szukać dodatkowych wrażeń w rajdach terenowych (może trochę winy ponosili również jego pracodawcy pozwalając mu podejmować dodatkowe ryzykowne wyścigi - czyżby jego kontrakt nie zabraniał mu tego?). Ale największe sukcesy osiągnął jednak na torze. Powrót do wyścigów po wypadku również pokazywał jego niesamowity upór i determinację w dążeniu do realizacji swoich marzeń. Wygrał też w pewnej kategorii rajdówek w 2013*. Ale wyścigi są trochę jak ruletka - jest w nich bardzo dużo czynników, podobnie jak w skokach narciarskich, czy spadochronowych: pogoda, niespodziewane przeszkody na drodze jak i niespodziewane awarie elementów sprzętu - tu auta wyścigowego... cdn...Przypisy:*- źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Robert_Kubica ** - kolejny Robert - podobnie jak Lewandowski -co pokazuje być może siłę tego imienia - powinno więc w Polsce przybywać masowo chłopców o tym imieniu;*** - interesujący zbieg okoliczności - autor artykułu zdobył w tym roku mistrzostwo http://www.wiadomosci24.pl/artykul/jak_zdobyc_mistrzostwo_3_odcinek_357966.html a później urodził się Robert Kubica przyszły doskonały kierowca wyścigowy.