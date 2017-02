Ziggie Piggie & Mandat & Natty Dead |24.02.17| Kraków Apoteka Apoteka Pub ul.Meiselsa 24, 31-058 Kraków start 19:00 bilety 20/25PLN

MANDAT★ FB https://www.facebook.com/mandat.art/?fref=tsJaworznicki zespół grający mieszankę ska, punk i reggae.★ linki do muzyki♫ Mandat - Kryzyshttps://www.youtube.com/watch?v=7JVfP4saHc8♫ MANDAT - Festival Energii Jaworzno 2014https://www.youtube.com/watch?v=WnBZZW8u5g4▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▼ NATTY DEAD★ FB Natty Dead https://www.facebook.com/NattyDeadKrakow/★ STRONA http://www.nattydead.pl/Formacja Natty Dead została zawiązana w 2009 roku w Krakowie, jako kontynuacja i równocześnie nowe oblicze istniejącego od 1993 roku zespołu Natty Dread. Pod pierwotną nazwą zespół istniał 15 lat, wydając album: "Niezmienny".Reaktywacja zespołu pod szyldem Natty Dead zaowocowała nagraniem drugiej płyty "Nowy plan", której premiera miała miejsce w kwietniu 2014 roku. Realizację drugiego albumu poprzedziło zwycięstwo w I edycji konkursu "Megafon" oraz prestiżowe wyróżnienie Marką Radia Kraków. Swój werdykt jury uzasadniło słowami, które trafnie oddają podejście zespołu do tworzenia własnej muzyki: „Są szczerzy aż do bólu, niepokorni, absolutne prawdziwi, w muzyce i życiu znajdują rzeczy, które w XXI wieku można jeszcze kontestować...”Od początku działalności formacja wykonuje muzykę z pogranicza ska/punk/reggae. Na obecny repertuar składają się zarówno utwory z początku działalności jak i nowe nagrania.★ linki do muzyki♫ Natty Dead - Nic tohttps://www.youtube.com/watch?v=QPsgABmInXY♫ NATTY DEAD - Kolejny razhttps://www.youtube.com/watch?v=P3SE2vR6JFI▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▼ ZIGGIE PIGGIE★ FB Ziggie Piggie : https://www.facebook.com/ziggie.piggie/Ziggie Piggie – czołowy polski zespół grającyska oraz rocksteady.Ziggie Piggie powołał latem 2006 roku Sebastian "Stecyk" Steć, rzucił pomysł, by stworzyć nowy projekt muzyczny inspirowany muzyką karaibską i kubańską. W początkowym składzie zespołu obok "Stecyka" znaleźli się Bartosz "Paździoch" Mizera i Tomasz "Rudi" Fabryczny.Skład zespołu wkrótce zasilili nowi muzycy - Darek "Dareczek" Jagiełka, Bartosz i Ola Papaj, Adam "Żaba" Marszałek, Sara Mikolasz. Niedługo trzeba było czekać na debiutancką płytę "Light Smyk Music". Album wydany wiosną 2008 roku i spotkał się z gorącym odbiorem fanów.Po sukcesie debiutu i licznych koncertach zespół postanowił pójść dalej. Powstał pomysł zarejestrowania własnych interpretacji standardów muzyki jamajskiej. Aby uzyskać inne brzmienie zaproszono do udziału muzyków reprezentujących scenę reggae/ska, m.in. Roberta Brylewskiego, Ska Dyktatora, Tigera i Szczepana (Skankan), Kozera (Konopians) oraz muzyków z grup Bartenders i ambient jazzowej Muariolanzy.Aby nie stracić unikalnego brzmienia znanego ze starych jamajskich nagrań zespół postanowił zarejestrować materiał na tzw. "setkę" co w normalnym języku oznacza, że nagrywali na żywo w pełnym składzie. Po wielu próbach z ustawieniem sprzętu i mikrofonów (analogowe miksery, lampowe preampy i mikrofony) nadeszła chwila rejestracji.Na płycie "Old Songs" znalazły się m.in. nagrania z dorobku Laurela Aitkena czy The Skatalites. Singlem promującym był utwór "It's Too Late" zaśpiewany z gościnnym udziałem Brylewskiego.Zespół Ziggie Piggie zagrał kilkadziesiąt koncertów w Polsce i za granicą, które zostały świetnie przyjęte przez publiczność – m.in. trasa koncertowa po Słowacji i Czechach z gwiazdą czeskiego ska grupą Tleskač czy wspólne koncerty z Agrolites, Yardee Sound System, Dr. Love, Bas Tajpanem, Mikaelem, Dr. Ring Dingiem i Mr Zoobem.Grupa ma na swoim koncie także występy na Przystanku Woodstock 2010 (duża scena), Festiwalu Afryka w Toruniu czy z inne wazne wydarzenia w Polsce.★ linki do muzyki♫ It's Too Late - Ziggie Piggie & Robert Brylewskihttps://www.youtube.com/watch?v=88uBRpDhmAU♫ Ziggie Piggie & Robert Brylewski- live uphttps://www.youtube.com/watch?v=-6Rto1YOHiA♫ Ziggie Piggie"ROOts-tRAIN-number-0NE" woodstockhttps://www.youtube.com/watch?v=Er7NsQ3EGi8♫ Ziggie Piggie - Rude girl (tv Czwórka)https://www.youtube.com/watch?v=uYLXdeeKpio♫ Ziggie Piggie - X urodzinyhttps://www.youtube.com/watch?v=2KKhsgsKNwI▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬|24.02.17| RUNDA I (Eliminacje) EMERGENZA FESTIVAL POLSKA - POZNAŃ - U Bazyla Poznań (dzień 1)|BAD LUCK EXPERIENCE,CHLOROFORM,DARK DREAD SYSTEM,FINK TREE,MANIA,RÖMY,THE UNDERDOGShttps://www.muno.pl/forum/thread/27113/|24.02.17|Koncert Pełna Kultura & 3SW Mustang Pub Poznańhttps://www.muno.pl/forum/thread/27103/|24.02.17|Ziggie Piggie & Natty Dead Kraków Apotekahttps://www.muno.pl/forum/thread/27111/|25.02.17| RUNDA I (Eliminacje) EMERGENZA FESTIVAL POLSKA - POZNAŃ - U Bazyla Poznań (dzień 2)FICKLE VIBE,HOI POLLOI,MR.TEA,MY PIECE OF ASYLUM,NSM (Negatyw),TORTUGA,ZIELONA REBELIAhttps://www.muno.pl/forum/thread/27116/|25.02.17|koncert BANDICOOT Mustang Pub|04.03.17| Kraków klub ZaścianekKONCERT DE ŁINDOWShttps://www.muno.pl/forum/thread/27097/|04.03.17|4MD & Working Class Monkey Mustang Pub Poznańhttps://www.muno.pl/forum/thread/27125/|04.03.17|koncert 3SW Szamotuły Chata Alchemikahttps://www.muno.pl/forum/thread/27128/|11.03.17|Karen's Diet Chata Alchemika Szamotułyhttps://www.muno.pl/forum/thread/27130/|25.03.17| Sen Pszczoły Warszawa koncert Bunkier & De Łindowshttps://www.muno.pl/forum/thread/27121/|31.03.17 Łódź| ZIGGIE PIGGIE w Andrzeju, nie denerwuj sięhttps://www.muno.pl/forum/thread/27119/|01.04.17|ZIGGIE PIGGIE & PODWÓRKOWI CHULIGANI & DEKOLT WYSZKÓWhttps://www.muno.pl/forum/thread/27122/|30.04.17|Mustang Pub Poznań Kirov (prog rock / Sankt Petersburg Rosja)https://www.muno.pl/forum/thread/27114/|12.05.17|koncert 747 Mustang Pub Poznańhttps://www.muno.pl/forum/thread/27106/|20.05.17|Ziggie Piggie & Aulofobia & Kufajka Rencisty Klub Prowincja Słubicehttps://www.muno.pl/forum/thread/27105/|21.07.17| V Festiwal Hey Ho ! 