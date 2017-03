Zmarł Wojciech Młynarski, wybitny poeta i tekściarz

15 marca 2017 roku o godzinie 20.40 w wieku 76 lat zmarł w Warszawie po długiej chorobie Wojciech Młynarski, autor tekstów piosenek, librett, sztuk teatralnych, poeta i satyryk.

Wojciech Młynarski

Hybrydy

"Od oddechu do oddechu"

Paulina Młynarska

urodził się 26 marca 1941 roku w Warszawie. Ukończył Liceum Ogólnokształcące im. Tomasza Zana w Pruszkowie i polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim (1963 r.). Debiutował na początku lat 60. w kabarecie i teatrze w klubie studenckim. W 1963 roku zaprezentował się również na Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu jako autor tekstu piosenki "Ludzie to kupią" wykonywanej przez Janinę Ostalę.Od połowy lat 60. współpracował z kabaretami "Dudek", "Owca" i "Dreszczowiec"). to wtedy powstały takie jego utwory, jak: W "W Polskę idziemy", "Po prostu wyjedź w Bieszczady", "W co się bawić". Pracował również w telewizyjnej redakcji rozrywki. Stworzył wówczas cykl "Porady sercowe", z którego pochodzi jego piosenka "Niedziela na Głównym".W latach 70. zaczął pisać większe formy, zwłaszcza libretta operowe i musicalowe: "Henryk VI na łowach", "Cień, Awantura w Recco". Jest autorem przekładów piosenek z musicali: "Kabaret", "Jesus Christ Superstar" i "Chicago". Na scenie Teatru Ateneum w Warszawie realizował również programy autorskie poświęcone wybitnym artystom i twórcom, m.in.: Brelowi, Hemarowi, Ordonównie oraz Wysockiemu.Do najbardziej znanych piosenek autorstwa Wojciecha Młynarskiego są: "Jesteśmy na wczasach", "Z kim tak ci będzie źle jak ze mną", "Róbmy swoje", "Jeszcze w zielone gramy", "Nie ma jak u mamy", "Lubię wracać tam gdzie byłem", "Och, życie, kocham cię nad życie", "Po co babcię denerwować", "Absolutnie", "Jeszcze się tam żagiel bieli". W styczniu bieżącego roku ukazał się zbiór jego wierszy i piosenekO śmierci Artysty poinformowała na portalu społecznościowych jego córka, prosząc w imieniu swoim i rodzeństwa (Agaty i Jana) media o danie Rodzinie czasu na przeżycie tego w pokoju.