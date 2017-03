"Znachor" - miłość i medycyna

Tego autora nie mam w sercu choć w głowie tak. B. lubiła moja go Mama. Aczkolwiek nie przepadała za historią miłości, to "Znachora" wspominała często, książka była na półce. Powieść w przedwojennym wydaniu chodziła po znajomych, aż w końcu gdy ja do niej dojrzałam zniknęła, nie wróciła jak i inne tego autora. Mama nie rozpaczała, bo mieszkanko małe, a książek przybywało.