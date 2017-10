Związek Powstańców Warszawskich tworzy nowy projekt

Małgorzata Brama, to reżyserka, która nie boi się przeciwności losu. Doskonale wie jakie trudności napotyka artystę, by swój projekt doprowadzić do końca.





Od kilku lat jest wierna Związkowi Powstańców Warszawskich, dla których zrealizowała już kilka filmów dokumentalnych, poświęconych największym bohaterom tamtych czasów m.in. Kazimierzowi Leskiemu i Janowi Mazurkiewiczowi ps. Radosław.Aktualnie w realizacji jest kolejny projekt – tym razem Powstańcy pragną oddać hołd tym, którzy nie byli Polakami, ale mimo to, oddali swoje życie walcząc za jej niepodległość podczas Powstania Warszawskiego. Aby zamysł zobaczył światło dzienne, potrzebne są pieniądze. Twórcy mają za sobą jeden dzień zdjęciowy, dzięki Fundacji PZU. Drugi dzień zdjęciowy będzie 19 sierpnia w Konstancinie. Aby prace zostały zakończone, potrzebne są środki na jeszcze jeden dzień zdjęciowy – stąd też prośba Powstańców Warszawskich i twórców filmów o wpłaty na rzecz projektu.Prosimy wszystkich ludzi o pomoc!Nie możemy pozwolić, aby wspomnienia tych wspaniałych ludzi odeszły w zapomnienie!Zapraszamy po szczegóły na profil Facebook projektu: Kliknij i pomóż! Źródło: SCI24.PL